Herec Martin Zounar nás pustil do své divadelní šatny: Jak se těší na novou roli gaye?

Martin Zounar ukázal svoji divadelní šatnu. Foto: Divadlo Metro / Jaroslav Hauer

„Řekl jsem, že to bude pecka, ale mám podmínku: Chci mít v divadelní šatně svůj koutek a tam věci, které mám rád. A ještě než nám Divadlo Metro dorekonstruovali, už jsem věděl, kde budu sedět a co si tam přesně dám,“ prozradil Super.cz Martin Zounar. Jeho stolek v největší ze tří šaten tak zdobí fotografie maminky a tatínka, legendárního herce Miroslava Zounara, toho dokonce několikrát, ale i dcery, a také jeho partnerky Kateřiny i její dcery.

„Mám tady od hrnku na kafe, přes parfém, potřeby na líčení, různé zlomvazky, až po ručník. Měl jsem to tak vždycky, pokud jsem byl v nějakém angažmá, včetně Národního divadla, že místo v šatně byl takový můj malý druhý domov,“ prozradil herec, který kromě komedií Dva nahatý chlapi, Osm eur na hodinu a Úvěr, v nichž účinkuje a s nimiž i s kolegy jezdí po zájezdech, chystá nový kousek.

„Bude to takový zajímavý příběh, na který se s Filipem Blažkem, Martinou Randovou, Denisou Nesvačilovou a Míšou Dittrichovou moc těšíme. Jmenuje se to Na Vánoce budu gay a strýčka, okolo kterého se to všechno motá, bude hrát náš nový kolega Zdeněk Maryška. Pro něj to bude docela proti úkol. Všichni se na to moc těšíme,“ dodal Zounar na tiskovce, kde spolu s kolegy představoval novou sezónu. ■