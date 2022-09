Jennifer Lawrence prozradila pohlaví a jméno potomka a šokovala přiznáním: Prodělala jsem dva potraty a nikdo to nevěděl

Jennifer Lawrence Foto: Stephen Lovekin/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

V únoru se stala maminkou synka jménem Cy, jak nyní prozradila, ovšem, než se vymodleného dítěte dočkala, prodělala dva samovolné potraty.

Jeden krátce po dvacítce, kdy si dítě ovšem nechtěla nechat a plánovala jít na přerušení. Příroda ovšem zasáhla a přišla o něj. Druhý byl o to bolestnější a přišel na přelomu let 2020/2021, když točila snímek K zemi hleď!

S manželem si tehdy miminko velmi přáli. V té době byla více než kdykoli jindy vděčná, že má přístup ke zdravotní péči, na rozdíl od většiny amerických žen.

„Přemýšlela jsem nad tím asi milionkrát během těhotenství. Vzhledem k tomu, co se mi dělo s tělem. Měla jsem bezvadné těhotenství, pohodové, měla jsem štěstí. Ale to se mohlo ve vteřině změnit. Donutí vás to přemýšlet nad tím, co kdyby se zase něco stalo a potřebovala jsem potrat?“ zauvažovala.

Herečka pochopitelně narážela na nedávnou změnu legislativy v USA, která jednotlivým státům umožňuje zakázat ženám potraty, a to mnohdy i v případě ohrožení zdraví nebo života matky.

Přiznala také, že se kvůli zákonům o zbraních a časté střelbě ve školách obává vychovávat syna v USA. „A lidé pořád volí politiky, kteří do zbraní sypou peníze. Jde mi z toho hlava kolem. Nic se nezměnilo. Pořád obětujeme životy našich dětí za právo na nějaký dodatek, který byl sepsán před více než 200 lety,“ kroutila hlavou herečka. ■