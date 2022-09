Madonna (64) má nového zajíčka: Tohle je její o 41 let mladší sexy model. Jak se vám spolu líbí?

Věkový rozdíl čtyř dekád jim nejspíš vůbec nevadí... Profimedia.cz

Dvojice zavítala na vystoupení do Irving Plaza v New Yorku již v pátek a jak se zdá, Madonna už si je novým románkem natolik jistá, že společnou fotku vystavila v neděli na svůj Instagram. Zpěvačka jich sdílela hned několik. Na jedné ji Andrew drží okolo krku a v druhé ruce má její kabelku s nápisem ‚Dealer‘, na další mají k sobě nakloněné hlavy a na jiné se ještě mladý model dívá přes ucho kabelky do objektivu.

A kdo je vlastně její nový objev? Andrew má smlouvu s modelingovou agenturou IMG a zkouší to i u filmu. Vyrůstal na Long Islandu v New Yorku a je zároveň zdatným skateboardistou, který své umění na prkně předvedl mimo jiné i v komedii společnosti HBO Betty, v níž si střihl postavu Sylvestera.

Dvojice se ale nejspíš už nějaký ten pátek zná… Byl to totiž právě on, koho Madonna během kontroverzního focení pro magazín Paper k příležitosti jejích 64. narozenin vášnivě líbala a komu olizovala bradavku. Dokonce nechyběl koncem minulého měsíce ani na oslavě desátých narozenin zpěvaččiných dvojčat Estere a Stelle.

Madonna byla dvakrát vdaná, jejím prvním manželem byl herec Sean Penn a druhým režisér Guy Ritchie, s nímž se rozvedla po osmi letech v roce 2008. Od té doby dává zpěvačka přednost výrazně mladším partnerům. Jejím posledním přítelem byl osmadvacetiletý tanečník Ahlamalik Williams, s nímž se zpěvačka rozešla letos v dubnu po tříleté známosti. ■