Za tenhle model ji ztrhali všichni módní policisté: Co si o šatech Zuzany Stivínové myslíte?

Zuzana Stivínová Super.cz

Na model, který vynesla na vyhlášení světové modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look, byla herečka Zuzana Stivínová (49) pyšná. Následně se ale stala předmětem kritiky snad všech českých módních policistů.

Faktem je, že Zuzana překvapila minimálně barvou róby, která ve Španělském sále Pražského hradu doslova svítila. "Návrhář Zoltán Tóth mi sám nabídl, že mě oblékne. Já souhlasila a vybrala si první šaty, které jsem viděla, protože se mi moc líbily. Barvy jsem se rozhodně nebála, navíc jsou lehké jako vánek, díky tomu, že jsou z hedvábí. Kdy jindy si něco takového vzít," řekla Super.cz Stivínová. Zda se líbí vám, můžete hlasovat v naší anketě.

Nyní už je herečka opět v plné práci. "Začínám zkoušet Hordubala do Národního divadla, hraju Hordubalovou. A dokončuju film s Darjou Kaščejevou, myslím, že se máte na co těšit, je to neuvěřitelné," uzavřela. ■