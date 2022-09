Leona Machálková stále zkracuje: Díky šmrncovnímu mikádu by vás nenapadlo, že letos oslavila 55. narozeniny

Leona Machálková Foto: archiv Pavla Šporcla

Je to pár měsíců, co Leona Machálková (55) odhodila dlouhou kštici a ostříhala se na mikádo. Ve zkracování vlasů stále pokračuje a nutno říct, že ve svěžím sestřihu vypadá fantasticky. A jak sama přiznala k trendy účesu se během života pravidelně vrací.

„Mikádo jsem měla v životě několikrát. Pamatuji si, že jsem měla mikádo, když jsem promovala nebo když jsem čekala Artura. Ráda jsem se k tomu vrátila, je to svěží účes,“ prozradila Leona Machálková na křtu nového alba houslisty Pavla Šporcla. V Obecním domě, kde se událost odehrávala, dokonce zpěvačka předvedla další ze svých dovedností.

Spolu s několika kolegy, mezi kterými byl i rocker Petr Janda či herec Jan Vondráček, přítomným hostům zahrála na housle. „Občas si je vezmu do práce a hraji se svou kapelou, zejména u příležitosti vánočních koncertů. Baví mě to a housličky mám ráda. Je to vždycky zpestření, když zpěvák vezme nějaký nástroj do ruky,“ svěřila se Super.cz Leona Machálková, která byla kmotrou alba Pocta Janu Kubelíkovi, které Pavel Šporcl nově vydává. ■