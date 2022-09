Vidíte to na videu také? Harry Styles prý při premiéře plivl slavnému kolegovi do klína a na koncertě si z toho udělal legraci

Údajný incident se odehrál v neděli večer při premiéře snímku To nic, drahá. Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Nový film To nic, drahá od Olivie Wilde (38), která v něm hraje a zároveň jej režíruje, od začátku provázejí mnohé komplikace. A jak se zdá, ani premiéra v Benátkách se neobešla bez nepříjemné eskapády… Internet zaplavily domněnky, že její přítel Harry Styles (28) plivl do klína herci Chrisi Pineovi (42). Bývalý člen kapely One Direction to během svého posledního koncertu nenechal bez komentáře a všechny tím náležitě pobavil...

Ale o co vlastně šlo? Na videu uveřejněném na profilu uživatele JZMaclin je vidět, jak představitel hlavní role Styles přichází ke svému místu za potlesku všech, včetně Pinea, jenž měl přidělené místo mezi ním a jeho přítelkyní Olivií.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

Harry se ke Chrisovi však těsně předtím, než dosedl, naklonil a vypadalo, že si uplivnul. To se ostatně zdálo velmi pravděpodobné i podle reakce Pinea, který okamžitě přestal tleskat a jen se nevěřícně začal smát. Rovněž Olivia se zdála být po zbystření situace poněkud napjatá.

Ačkoli mluvčí Stylese i samotný Pine vyvrátili, že by k něčemu takovému opravdu došlo a vysvětlovali to tím, že Pine pouze hledal v klíně své brýle, mnozí za tím vidí pouze snahu o zametení aférky pod koberec. Harry ovšem na svém posledním koncertu v New Yorku sám o údajném incidentu zavtipkoval, když řekl: „Je úžasné být zpátky v New Yorku. Právě jsem na otočku vyrazil do Benátek odplivnout si na Chrise Pinea, ale už jsem zpět!"

Premiéra psychologického dramatu o ženě v domácnosti (Florence Pugh) žijící v naoko dokonalém vztahu s manželem (Harry Styles) se odehrála již v neděli večer. Fanoušci se ale stále dohadují, zda bývalý člen skupiny One Direction skutečně takto neslušné gesto vůči kolegovi před zraky tolika lidí učinil, nebo se jedná pouze o shodu okolností, která tak ve výsledku jen působí… Však posuďte sami a hlasujte v naší anketě… ■