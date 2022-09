Vladimír Polívka je šťastně zadaný a zamilovaný: Jak s krásnou přítelkyní trávili léto?

Vladimír Polívka s přítelkyní Magdou Michaela Feuereislová

Právě po boku přítelkyně Magdy si užíval léto v baráčku za Prahou. „Tam jsem si dělal různý věci, občas jsem sekal trávu a spíš jsem si tak občas vzpomněl, že mě zas čeká náročná sezona od září. Člověk si rychle zvykne na ten klid, vlastně nicnedělání, a i na tu vesnici,“ svěřil se oblíbený herec Super.cz.

Teď v září do toho naskočil rychle. Aktuálně má za sebou pražskou premiéru hry Milión v Divadle Bez zábradlí, kde exceluje s Hynkem Čermákem. Příběh odehrávající se ve Francii je ale česká hra, a jak nám Vladimír prozradil, výběr destinace je zcela náhodný. Není to tak, že by to prosazoval on na základě svých francouzských kořenů. „To je představení Viléma Dubničky. On to napsal tak, že se oprostil od českého předsudku. Ztratilo by to fantazii, kterou tam chtěl dát,“ dodal herec. ■