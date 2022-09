Setkání, které zjevně nepotěšilo! Petr Vágner s vnadnou přítelkyní se potkali na jedné akci s jeho exmanželkou

Petr Vágner Super.cz

Herec a moderátor Petr Vágner (45) dorazil na premiéru nového velkofilmu Jan Žižka se svojí partnerkou Silvií Vlčkovou. Překvapivě se na premiéře objevila také jeho bývalá manželka Gabriela. A jeden druhému se snažili viditelně vyhýbat. Co on na to, že byla na premiéře i jeho bývalá žena? "Bez komentáře," řekl rázně Vágner.