Meghan a Harryho by asi lidé na vlakovém nádraží nečekali... Foto: Will / Mark MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nečekaní spolucestující! Meghan a Harry odjeli do Londýna vlakem, kolemjdoucí na nádraží nevěřili svým očím

Princ Harry (37) a Meghan Markle (41) se během své návštěvy Spojeného království rozhodli přiblížit ‚obyčejným smrtelníkům‘ a zvolili k tomu cestu hromadnou dopravou. Z Manchesteru, kde se účastnili summitu One Young World, dorazili zpět do Londýna vlakem.

Kolemjdoucí na stanici London Euston nevěřili vlastním očím, když se před nimi vévoda s vévodkyní ze Sussexu zjevili. Meghan navíc měla a sobě stále stejný červený model, v němž pronášela během summitu před dvěma tisíci posluchači svůj projev. Já, já, já, jenom já! Meghan Markle zmínila v sedmiminutovém projevu samu sebe 54krát! Dvojice se po nádraží procházela ruku v ruce a usmívala se na všechny okolo. To ještě určitě ani jeden netušil, jak budou odborníci hodnotit Meghanin výstup během summitu, jelikož sama s ním byla očividně nadmíru spokojená. Experti se však shodli, že se jednalo především o Meghaninu sebeprezentaci a místo řeči věnující se tématu rovnosti mezi oběma pohlavími směrem k mladým lidem mluvila převážně o ženách a o sobě. Během sedmiminutového proslovu na sebe totiž odkázala 54krát. Meghan Markle to za svůj poslední rozhovor schytává: V Austrálii ji moderátor nazval „imbecilkou“, v Anglii ještě hůř Pár v úterý zamířil na akci Invictus Games do Düsseldorfu, kde jej čekala například hodinová vyhlídková plavba po Rýnu na lodi Rhein Galaxie za 13 milionů liber (372 milionů korun). Ačkoli Meghan Markle a princ Harry cestují jako soukromé osoby, bezpečnostní opatření během jejich návštěvy Německa jsou podobná jako při příjezdu státníků. Na hrách Invictus Games se pro změnu očekává Harryho proslov, v roce 2014 totiž tyto hry založil. ■

Fotogalerie 4 fotografie » Meghan a Harryho by asi lidé na vlakovém nádraží nečekali... ■ Foto: Will / Mark MEGA / The Mega Agency / Profimedia Vlakem vyrazili z Manchesteru do Londýna. ■ Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Na nádraží lidé asi mysleli, že je šálí zrak... ■ Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia Meghan s Harrym v Manchesteru byli kvůli summitu One Young World. ■ Foto: FARRELL / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia