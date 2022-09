Málem to ani nestihla, nakonec to vypadalo, jako by herečka dorazila na premiéru v kalhotkách

Florence Pugh Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ta totiž nedorazila na předtím pořádanou tiskovou konferenci, na premiéru už to ale stihla a rozhodně to stálo za to. Vynesla černou róbu se stříbrným prošíváním značky Valentino, tylová sukně jako by byla utkaná z pavučiny a vůbec nic nezakryla. Herečka tak dala na odiv nohy v plné parádě.

Florence stihla slavnostní premiéru jen tak tak, podle režisérky je aktuálně zaneprázdněná natáčením druhého dílu Duny. Proto prý také nestihla zmiňovanou tiskovku. Na té se Wilde mimo jiné zeptali, co je pravdy na tom, že jsou s Pugh na nože.

„Florence je živel a my jsme moc vděční, že tu s námi bude i uprostřed produkce Duny. Jako režisérka vím, jak je těžké přijít o herce, byť na den, takže jsme vděční a nadšení, že to dnes můžeme společně oslavit,“ chodila nejprve zdvořile kolem horké kaše.

„Nemohu dostatečně vypovědět, jak moc si vážím, že je naší hlavní herečkou. Je ve filmu úžasná. A co se týče těch nekonečných bulvárních drbů, nemám v úmyslu je přiživovat. Není to potřeba, myslím, že jsou už tak dost vydatné,“ odpověděla na dotaz Wilde.

Reportáž, kterou v červenci zveřejnil web Page Six, tvrdila, že se herečky rozkmotřily poté, co si Wilde během produkce začala s Harrym Stylesem (28), který po boku Pugh ztvárňuje hlavní roli. Florence se prý nelíbilo, že v tu dobu byla Olivia stále ve vztahu s Jasonem Sudeikisem, s nímž ohlásila rozchod v listopadu.

Tento měsíc navíc začalo kolovat video, na kterém Wilde údajně říká, že by se „Flo potřebovala probrat“. Když se režisérka před časem nechala slyšet, že to byla ona, kdo vyhodil z projektu herce Shiu LaBeoufa, ten se začal veřejně bránit s tím, že odešel sám, a Wilde ho ještě přemlouvala, ať zůstane, jak je ostatně údajně slyšet na zmíněném videu.

Ať tak či onak, na akci v Benátkách dámy zachovaly dekórum, i když se s Olivií a Harrym Florence na rozdíl od dalších kolegů neobjala a držela si odstup.

Bohužel snímku vřava kolem něj nepomohla, kritici ho ztrhali s tím, že autoři obšlehli nápady z jiných filmů, Styles používal podivně zparchantělý britský přízvuk a mezi ním a hlavní aktérkou nebyla žádná chemie. I když Pugh podle nich podala skvělý herecký výkon. ■