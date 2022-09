Od třiceti let má pořád stejnou váhu: Veronika Žilková prozradila svůj trik na to, jak si udržet velikost XS

Veronika Žilková Super.cz

„Hraji matku, mám tady několik manželů, samozřejmě v alternaci, třeba Bořka Slezáčka, což je úžasné. V životě by mě nenapadlo, že spolu budeme pár. Hrajeme s Bořkem takový právnický, luxusní pár. Takže já si zkouším to, co vypadá nejvíc bohatě, protože to ve svém šatníku nemám,“ svěřila se smíchem herečka. Ve formě se Veronika udržuje pravidelným cvičením se svými sledujícími na sociální síti, a také tím, že se nepřejídá.

„Snažím se hodně nejíst, kdysi jsem dělala v Tele Tele jedinou reklamu na diety a ta se jmenuje Nežrat,“ řekla herečka a dodala. „Mám velikost XS a vážím stejně asi od svých třiceti let,“ prozradila Veronika, která vedle nového muzikálu také natáčí televizní seriál. „Budu mít premiéru filmu Spolu, což je o vztahu matky a syna a přehnané lásce a pro Primu pokračuji v seriálu Dobré zprávy, kde hraji matku Vladimíra Polívky, jsem tam hipísačka a malířka a je to velmi zábavné,“ dodala Veronika Žilková. ■