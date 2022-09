Nová krásná partnerka Romana Šebrleho poprvé ve společnosti: Žhavá líbačka na veřejnosti!

Roman Šebrle a Lenka Kovaříková Super.cz

Hned dvě premiéry v jednom. Roman Šebrle (47) si ve velkofilmu Jan Žižka zahrál jednoho z bojovníků a také vzal poprvé do společnosti svoji novou partnerku Lenku Kovaříkovou. " Bylo to trochu jako jít do jámy lvové," přiznal Super.cz moderátor.

Zato jeho přítelkyně se cítila jako ryba ve vodě, i když to pro ni byla první velká společenská událost. "Připadám si výjimečně," svěřila maminka čtyř dcer, nejstarší je devatenáct, nejmladší je teprve batole. Na její postavě to ale rozhodně není znát. V černých šatech, s navlněnými blond vlasy a s dokonalým líčením vypadala jako hollywoodská diva a na červeném koberci pózovala jako modelka.

Na přípravu přitom neměla moc času. "To, že sem půjdu, jsem se dozvěděla před pár dny," svěřila. "Já navíc netušil, že bude dress code creative black tie, na pozvánce jsem si to přečetl pozdě, ale přece," smál se Roman, který by byl býval dorazil do kina v džínách.

Pár v našem videu také svěřil, jaké mají společné zájmy a jak spolu tráví čas. A to, že je jejich láska vášnivá, předvedli i před objektivy fotoaparátů, když ukázali, jak vypadá pořádně žhavá líbačka. ■