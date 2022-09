Hynek Čermák nemůže být pyšnější. Klip Natálky Grossové, ve kterém hraje jeho dcera Hedvika, ho dostal

Hynek Čermák s (zleva) Natálií Grossovou, manželkou Veronikou a dcerou Hedvikou Michaela Feuereislová

Krásnou dceru Hynka Čermáka Hedviku můžeme aktuálně vidět v novém hudebním klipu Natálky Grossové (19) k písni s názvem Pouč se, Honey. „Je to napsaný příběh ze života, který jsem napsala já a moje ségra Denisa. Je to o tom, co se mi stalo, hraje tam i Adam Kajumi,“ svěřila se Super.cz nedávno Natálie.