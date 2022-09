První setkání Agáty a Soukupa s jeho bývalkou Kateřinou Brožovou: Jak to dopadlo?

Hanychová a Soukup vyrazili na stejnou akci jako Brožová. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

"Vůbec jsme netušili, že na akci bude Kateřina. A kdyby mi to neřekli novináři, tak ani nevím, že tady je. Nepotkali jsme se tváří v tvář," řekla Super.cz Agáta. S Jaromírem dorazili mezi prvními. Brožová měla lístky do jiného sálu, takže k setkání tváří v tvář nedošlo. Hned po premiéře Jaromír s Agátou běželi domů, následnou after párty si nechali ujít. To Kateřina s dcerou ještě na večírek vyrazily.

"Že se někdy někde potkáme, se dalo určitě čekat. Čekali jste pěstní souboj a trhání vlasů? To určitě ne," smála se Agáta. "Každý máme svoji minulost. Je to naprosto v pořádku. Vůbec bych to neřešila," dodala s úsměvem modelka a influencerka. ■