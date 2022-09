Dnes by oslavila narozeniny: Zarmoucený Štefan Margita poslal Haně Zagorové do nebe dojemný vzkaz

Hana Zagorová a Štefan Margita Michaela Feuereislová

Je to týden, co se Štefan Margita (66) musel navždy rozloučit s milovanou manželkou Hanou Zagorovou (✝75). Jen pár dní po jejím odchodu prožívá operní pěvec další těžké chvíle. Zpěvačka by totiž 6. září slavila 76. narozeniny.