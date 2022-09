Chcete se mít dobře? Postarejte se o to sami

Zabezpečte se na důchod včas Foto: shutterstock.com

V podstatě jedinou možností je investovat prostředky v době, kdy je člověk ekonomicky aktivní a je schopen dávat si něco stranou. Šetření v době vysoké inflace a nízkých úrokových sazeb je k ničemu, my potřebujeme, aby nám naše peníze vydělávaly. A chceme, aby vydělávaly v oblasti, kde je příznivý poměr mezi výnosy a investičním rizikem.

Připravte si finanční polštář na důchod

FOTO: shutterstock.com

Investování nebylo nikdy jednodušší

Způsobů, jak lze investovat, je několik. Doporučujeme vám, abyste současně využívali více možností. Jako příklad jsme si vybrali investiční platformu RONDA INVEST. Ta nabízí možnost investic už od tisícikoruny při výnosech nad sedm, případně až devět procent. Princip je vlastně velice jednoduchý a vše se dá zvládnout s notebookem na klíně. RONDA INVEST na svých webových stránkách prezentuje projekty, do nichž můžete své prostředky vložit. Projekty jsou různého druhu – od developerských investic až po úvěry zajištěné nemovitostmi. To, co mají společné, je vysoká míra zajištění a konzervativního řízení rizik. Jakmile se zájemce o investici na webových stránkách RONDA INVEST zaregistruje, získá přístup do klientské sekce a může začít investovat.

Například si vyberete investici do podnikatelského úvěru se zajištěním nemovitostí. RONDA INVEST poskytuje úvěr ve výši šest milionů korun a minimální vklad investora je tisíc korun. Doba splatnosti je prosinec 2024 při výnosu sedm procent. Rozhodnete se, kolik vložíte, a víte, že vložené peníze vám společnost vyplatí v prosinci 2024. Do té doby vám na účet každý měsíc přistane částka odpovídající ročnímu úroku osm a půl procenta. Takže spoříte a vyděláváte zároveň. Riziko u takových investic je velmi nízké – jednak má RONDA INVEST klienty velice dobře prověřené a jednak jsou její úvěry zajištěné nemovitostmi, jejichž hodnota převyšuje výši úvěru.

Kdo nechce živořit nebo spoléhat na cizí pomoc, musí se o sebe postarat sám

FOTO: shutterstock.com

Finanční polštář na důchod

RONDA INVEST dosud tímto způsobem investovala již více než miliardu a půl a drobným investorům vyplatila na úrocích více než sedmdesát milionů korun. Pokud tedy už nyní uvažujete o finančním polštáři, stačí si odkládat menší sumy do investic, které vám jednak začnou okamžitě vydělávat a jednak se vám budou hromadit, takže při odchodu do důchodu budete mít pro začátek krásnou sumu. V případě RONDA INVEST si můžete díky nabídce více druhů projektů vytvořit vlastní investiční portfolio a své vložené prostředky diverzifikovat. ■