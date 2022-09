Denně jí kapsle z placenty a díky tomu má prý skvělou formu. Dva týdny po porodu ukázala moderátorka tělo ve spodním prádle

Marta Dřímal Ondráčková Foto: Se souhlasem M. Ondráčkové

"Čtrnáct dní zpátky jsem už touhle dobou držela v náručí svoje druhorozené štěstí. To, co moje tělo dokázalo během těhotenství a porodu, je pro mě zázrak. Co předvádí teď, je pro mě nepochopitelné," prozradila Marta, která rodila bez pomoci lékařů doma. Asistoval jí jen její manžel Jakub.

"Asi za to může víc faktorů. Kapsle z placenty od mé duly bych brala klidně do konce života. Domácí pohoda a dokonalý servis od Vikinga, který mě zásobuje podporou a láskou bez hranic. A hlavně dělám věci, které mi dělají radost a mému tělu taky. A ono mi to vrací. Jen je pro mě trochu těžké ho poslouchat a odpočívat, protože bych nejraději skákala po horách," dodala bývalá moderátorka Snídaně s Novou. ■