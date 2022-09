Britská aristokratka, která šokovala odhaleným hrudníkem v Cannes, se předvedla v bikinách

Lady Victoria Hervey v Malibu Profimedia.cz

Z mimořádně odvážně střižených zlatých šatů jí totiž vykoukla ňadra. To svítivě žluté bikiny, které koncem minulého týdne zvolila na pláž v Malibu, byla rozhodně lepší volba. Lady Victoria v nich navíc nevypadala tak extrémně štíhlá jako v Cannes.

Rebelka z královské rodiny žijící dlouhodobě ve Spojených státech má ovšem smůlu na muže. Dosud se jí nepodařilo s žádným navázat dlouhodobý vztah, proto otevřeně mluví i o svém záměru stát se matkou za pomoci dárce spermatu.

Před třemi lety si nechala zmrazit šest vajíček a následně hledala vhodného dárce. „Měla jsem přítele, který se měl stát mým dárcem spermatu. Hodlal se zapojit do života mého dítěte, ale jako kamarád, ne jako můj partner,“ svěřila se před časem Victoria.

„Teď někdy jsem měla být těhotná, ale pak přišel covid, to byla velká rána. Ale když se ohlédnu zpět, jsem opravdu vděčná, že jsem to s tím člověkem neudělala. Nebyl to ten pravý,“ dodala blondýnka. ■