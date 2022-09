Jak je na tom šéf Slavie, který sváděl boj s vážnou nemocí? Tvrdíkova dcera prozradila podrobnosti

Jana Tvrdíková se rozpovídala o otcově nemoci a odložené svatbě. Super.cz

Jelikož se modelka objevila na světovém finále Elite Model Look, dalo se tušit, že zdravotní stav jejího tatínka se vyvíjí dobrým směrem. „Dovoluji si s radostí říct, že je tatínek zdráv. Prochází dalšími testy a doufáme, že se všechno bude vyvíjet dobře,“ uvedla pro Super.cz Jana, která dále uvedla, že její otec funguje v manažerské pozici prestižního fotbalového klubu jako dřív. „Už pracuje. Práci má rád, baví ho klub Slavie, což je jeho vášeň. Jsem ráda, že se vrátil do pracovního procesu.“

Pro jednadvacetiletou dívku byl boj o otcův život důležitou životní lekcí. „Vždycky jsem kladla zdraví na první místo. Stejně tak je pro mě rodina nejdůležitější na světě.“

Tvrdíkovou do Španělského sálu Pražského hradu nedoprovodil její snoubenec, který musel absolvovat povinný trénink před zápasem, společnost jí dělala krásná maminka. Se slávistickým gólmanem by ale modelka svatbu ráda stihla ještě letos. „Svatba se posouvala. Je to v procesu plánování. Doufáme, že se to podaří ještě letos. Proces plánování jsme zastavili, vybíráme místo, partnerovi se šije oblek, já mám šaty hotové,“ upřesnila Jana Tvrdíková. ■