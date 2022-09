Šaty, skrz které bylo vidět vše: Kráska proslulá aférkou s tragicky zesnulou sportovní legendou se toho nebála!

Melissa Satta na filmovém festivalu v Benátkách Profimedia.cz

Melissa zvolila modrou róbu z látky tenké jako pavučinka, která kopírovala její křivky především v oblasti hrudníku. Svých pět minut slávy v Benátkách tak díky rafinovanému modelu a pózování rozhodně využila naplno.

Šestatřicetiletá Satta, jejíž tatínek je architekt a bývalý politik na Sardinii Enzo Satta, je v Itálii známou moderátorkou. V minulosti se účastnila i několika soutěží krásy a má za sebou také vztahy se slavnými muži.

V letech 2003 – 2006 chodila s modelem a televizní osobností Danielem Interrantem. Krátce po rozchodu to dala dohromady s italským fotbalistou Christianem Vierim, strávili spolu pět let do doby, než si začal s herečkou Sarou Tommasi.

Ještě ten samý rok (2011) se ovšem zasnoubila s obchodníkem Gianlucou Vacchim a měsíc nato se provalila její aférka s americkým basketbalistou Kobem Bryantem. Sattu vyfotili fotografové, jak pozdě v noci zachází do hotelu s basketbalovou legendou a vychází v brzkých ranních hodinách.

Bryantova manželka Vanessa krátce nato požádala o rozvod, ale krizi se nakonec páru podařilo zažehnat. Bryant bohužel tragicky zemřel v lednu 2020 při leteckém neštěstí.

Melisse nevyšel ani vztah s otcem jejího syna Maddoxe Prince - fotbalistou Kevinem Princem Boatengem (35). S tím se dala dohromady ještě v listopadu 2011 a krátce nato se zasnoubili. Roku 2014 se jim narodil syn a vzali se až v roce 2016. Po dvou a půl letech se odloučili, aby se po roce opět dali dohromady. V prosinci 2020 však oznámili rozvod. ■