Za výkon ve filmu, v němž ztvárnil cvalíka se 300 kily, mu tleskali 6 minut: Herce Brendana Frasera to rozplakalo

Brendan Fraser Foto: Super.cz/A24 / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Že půjde o velký návrat Frasera, který dostal hlavní roli po téměř 10 letech, naznačila nejen sama role 300kilového muže, ale také například fakt, že se režie chopil legendární Darren Aronofsky (Requiem za sen, Černá labuť).

A dle předpokladu snímek sklidil na festivalu obrovské ovace. Herci tleskali vestoje celých šest minut a už teď se mluví minimálně o nominaci na Oscara. Frasera to pochopitelně dojalo. Přítomným se klaněl až k zemi, a dokonce se neubránil slzám, jak se můžete přesvědčit ve videu níže.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 4, 2022

Twitter okamžitě zaplavily dojemné příspěvky od nadšených fanoušků, kteří přejí herci vše dobré, v čele s jeho někdejším kolegou z Mumie se vrací, hercem Dwaynem Johnsonem.

„Bože, hřeje mě u srdce, když vidím takový úspěch Brendana. Plně mě podporoval, když jsem se připojil k Mumii, což byla role, která nastartovala mou hollywoodskou kariéru. Přeji ti všechen úspěch, brácho, a gratuluji Darrenu Aronofskému,“ vzkázal The Rock.

Snímek, pro který herce pochopitelně vycpali, i když je pravdou, že v posledních letech nabral, je adaptací stejnojmenné hry z roku 2012 od Samuela D. Huntera. Pojednává o obézním muži a jeho strastech, včetně pochroumaného vztahu s náctiletou dcerou (Sadie Sink). V Česku byla premiéra konečně stanovena na 9. prosince letošního roku.

„Bude to něco, co jste ještě neviděli,“ sdělil Fraser o filmu pro Unilad před časem. „Kostýmy jsou rozsáhlé a těžkopádné. Je to rozhodně na míle vzdálené čemukoliv, co jsem doposud dělal. Ale nemylte se, moc dobře vím, že to zanechá dojem,“ nechal se slyšet.

Fraserovi se tedy comeback dost povedl a něco nám říká, že to je teprve začátek. V blízké době ho také uvidíme v hojně očekávaném Scorseseho dramatu Killers of the Flower Moon s DiCapriem, De Nirem a dalšími hvězdami, a v neposlední řadě v česko-americkém dramatu Dimenze Dalibora Stacha. ■