Sedmnáctiletá dcera Hynka Čermáka jde v jeho hereckých stopách. Vyrostla z ní kočka!

Co říká Hynek Čermák na to, že jeho dcera chce být také herečkou? "To bylo jasné, to je rodinná kletba," řekl Super.cz herec. "Nevymlouval jsem jí to, děti si mají dělat, co chtějí, hlavně ať jsou šťastné. Jestli to je zrovna toto, tak proč ne?" upřesnil Čermák.

Větší role měla Hedvika již jako dítě, nyní by jako herečka ráda pokračovala. Herecké nabídky více konzultuje s rodiči a nechává si poradit. "Měla jsem několik rolí, když jsem byla malinká, to byly seriály. Tam jsem to tolik neřešila, hlavní bylo si zapamatovat text a být roztomilá. Když jdu teď na castingy, vždy to pošlu mámě a tátovi. A když potvrdí, že je to dobré, tak do toho jdu," vysvětluje.

"Herectví je určitě něco, co jsem od malička chtěla zkusit. Uvidíme, co se stane," usmívá se. A jaké tři rady by jí do hereckého života dal její otec? "Nadhled, pracovitost a štěstí," uzavřel. ■