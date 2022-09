Takhle jste ji v populárním seriálu nezažili: Půvabná zrzka ze Stranger Things byla hvězdou filmové premiéry

Sadie Sink Foto: Super.cz/Netflix / Everett / Profimedia

Do role Max ve Stranger Things ji nejprve ani nechtěli obsadit. Tvůrci se totiž právem obávali, že je Sadie Sink (20) na roli příliš vyspělá. Je totiž z herců, kteří ztvárňují dětské hrdiny v trháku od Netflixu, nejstarší, a už před šesti lety, kdy se začalo natáčet, vypadala dost vyspěle.

Nakonec ale roli dostala a většina fanoušků si dnes seriálový hit bez Max ani nedokáže přestavit. Obzvlášť po čtvrté a zatím poslední sérii, které půvabná zrzka prakticky kralovala.

Tak, jak se objevila na červeném koberci na Benátském filmovém festivalu, ji diváci ovšem neznají. Ve třpytivé róbě s průstřihy a nadýchanou sukní od Alexandera McQueena byla naprosto kouzelná.

Herečka se účastnila premiéry svého nového snímku The Whale od Darrena Aronofského s Brendanem Fraserem v hlavní roli. A ačkoliv Sadie hrála už před Stranger Things, je jasné, že z ní seriál udělal hvězdou, o kterou se tvůrci nyní budou přetahovat.

O tom, jaké je být dětskou hvězdou, se rozpovídala nedávno pro magazín Deadline. „Je to zvláštní, obzvlášť pro nás ze Stranger Things. Naše postavy zná celý svět, zatímco my se snažíme sami zjistit, kým vůbec jsme a chceme v životě být. Myslím, že zábavní průmysl vás donutí dospět rychleji. Ale zároveň je to legrace, protože tím všichni procházíme společně,“ nechala se slyšet.

Letos uvedená čtvrtá řada Stranger Things si vysloužila 13 nominací na cenu Emmy a zatím proměnila 5. Premiéra snímku The Whale, jenž sklidil v Benátkách obrovský ohlas, pak byla v Česku stanovena na 9. prosince letošního roku. ■