Hvězda Ulice se těší na druhého potomka: Kristýna Hrušínská se pochlubila rostoucím bříškem v plavkách

Kristýna Hrušínská Foto: Anna Koniaeva, Playboy

Je to měsíc, co herečka a hvězda seriálu Ulice Kristýna Hrušínská vypustila do světa radostnou zprávu. Dcera Jana Hrušínského a Miluše Šplechtové (64) se těší na druhého potomka. Miminko přivítá na světě s manželem, režisérem Matějem Balcarem.