Nejslavnějšího zrzka z Harryho Pottera dabuje tenhle sympaťák, který se rozhodně nebojí pavouků

Jiří Kocman Super.cz

Nás jako první zajímalo, co má známý český dabér společného s trošku potrhlým Ronem."Já vím, co vůbec ne, a to je strach z pavouků. A co vím, tak jsme v hodně věcech podobně šikovný a roztržití," prozradil Super.cz Jiří Kocman.



Stejně jako jeho kolegyně Anežka Pohorská, která dabovala Hermionu, vzpomíná na dabing s úsměvem. "Bylo to deset let. Deset krásných let! Je to pár zajímavých zkušeností a vzpomínek. Vesměs pozitivně na to vzpomínám," říká dabér a prozrazuje, že Ron mu spadl do klína úplně náhodou! "Já jsem byl v castigu na Dudleyho a nakonec mi po dvou měsících přišlo, že budu Ron," odtajnil.

Že mu dal dabing Ronalda Weasleyho občas pořádně zabrat neskrývá. Hned v prvním díle ho pěkně potrápil. "Například je to hned první díl, když jsou ve vlaku a on má plnou pusu. Vy ale plnou pusu nemáte, když to děláte a neměl tam zrovna pár krátkých vět. To bylo docela složitější, abych řekl pravdu," vzpomíná s úsměvem Jiří Kocman. ■