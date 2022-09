Kateřina Brožová oslaví příští rok 55. narozeniny. Takhle vypadá v bikinách bez filtru

Kateřina Brožová Foto: Se svolením archiv K. Brožové

"Nejsem už nejmladší ročník, co si budeme povídat, takže hýbat se je potřeba, to dělám celý život. Genetikou je mi dáno, že nemám problémy s váhou, ráda jím, ale nepřejídám se,“ řekla Super.cz Brožová.

"Já jsem vlastně pořád v pohybu, mám práci kolem domu, chodím na procházky, do lesa, rybařím, v létě houbařím, trávím hodně času u koní. Ale určitě za to mohou i geny. Mám už několik let stále stejné míry," dodala herečka. ■