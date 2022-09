Pět let po plicní embolii je plná života a srší energií: Regina Rázlová (75) běhá po jevišti i v brnění

Regina Rázlová Super.cz

Je to už přes pět let, co prodělala plicní embolii a sama říkala, že utekla hrobníkovi z lopaty. Herečka Regina Rázlová (75) nedávno oslavila půlkulaté narozeniny a srší energií v životě i na jevišti. Jen představení muzikálu Noc na Karlštejně letos v létě odehrála téměř třicet.