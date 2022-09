Její hlas fanoušci Harryho Pottera dobře znají: Tato brunetka je česká Hermiona. Společné mají nejen kudrnaté vlasy

Anežka Pohorská Super.cz

Zajímalo nás, co má Anežka společného s filmovou postavou Hermiony Grangerové. "Byly jsme určitě obě takové šprtky a snaživky," prozradila Super.cz. Nic, co by na filmové čarodějce nesnášela, není, ale sama přiznává, že čeho je moc, toho je příliš. "No, možná někdy toho šprťáctví bylo už moc," smála se dabérka.

Se ságou Harry Potter v podstatě vyrostla a na roky strávené dabováním slavných filmů vzpomíná ráda a s láskou.

"Mně bylo asi deset let u prvního dílu a končili jsme v pětadvaceti. Bylo to dospívání s Hermionou, takže na to vzpomínám krásně. Je to velká část našeho života," říká s úsměvem Anežka.

Dabérku můžete slyšet v řadě filmů a seriálů, ovšem její živobytí to nakonec není, a ačkoliv zkoušela i hereckou kariéru, její cesta nakonec vedla jinam. "Předpokládám, že se dá dabingem uživit, ale já se jím neživím," prozradila nám Anežka. Konkrétní však být nechtěla. ■