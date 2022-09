Drama mezi Nicolou Peltz a tchyní Victorií Beckham začalo na svatbě: Nevěsta utekla s pláčem z hostiny! Co se stalo?

Jak to mezi sebou Nicola a Victoria opravdu mají, vědí jen ony dvě... Profimedia.cz

Už před svatbou se čekalo, že nevěsta oblékne róbu z dílny Victorie Beckham, a tak bylo překvapením, když se tak nestalo. Nicola přitom modely od Victorie nenosí ani jindy. Má prý okolo sebe spoustu talentovaných přátel – návrhářů. Blondýnka prý navzdory tvrzení, že si ‚opravdu chtěla‘ vzít svatební šaty od Victorie, ve skutečnosti nikdy neměla v úmyslu tak učinit.

Drama ovšem údajně vyvrcholilo během dubnové svatby Brooklyna s Nicolou na Floridě v Palm Beach, a to v momentě, kdy měl proslov Marc Anthony, jenž rovněž na svatbě zpíval. Anthony údajně věnoval značnou část proslovu vychvalování Victorie. Prý pěl doslova ódy na to, jak je úžasná. To prý nevěstu vyvedlo z míry, jelikož to měl být její den a ona zřejmě chtěla být středem pozornosti. Nicola pak údajně s pláčem utekla pryč přímo ze svatební hostiny s její maminkou a sestrou Brittany.

Poslední kapkou prý bylo, když si Victoria na tanec syna s maminkou u Anthonyho vybrala píseň You Sang To Me, na kterou původně chtěla Nicola tančit s Brooklynem jejich první novomanželský tanec. Tato píseň byla prý jejich oblíbená. Od té doby to údajně mezi oběma dámami poněkud vře… ■