V 19 letech vyhrál 276 milionů. Všechno prošustroval za drogy a holky. Dnes dře sedm dní v týdnu

Dnes Michael Carroll pracuje sedm dní v týdnu... Profimedia.cz

V Británii platí Michael Carroll za nejznámějšího vítěze jackpotu v loterii všech dob. Jeho příběh, kdy jako devatenáctiletý popelář vyhrál 9,7 milionů liber (asi 276 mil. Kč), které zvládl během několika let zhýralého života kompletně prošustrovat, byl svého času hojně medializován. Carroll se tak musel vrátit ke své původní profesi. Ale co muž, který mohl mít vystaráno až do konce života, dělá dnes?