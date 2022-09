Pochybovala o sobě a nechala se tlačit i do extrémního hubnutí: Modeling pro mě nebyl, říká Vlastina Svátková

Vlastina Svátková Super.cz

Proto také přišla podpořit finále soutěže Schwarzkopf Elite Model Look. "Byla jsem ráda, že jsem se mohla podívat na novou generaci modelek a modelů. Já do toho byla vždycky dotlačená. Když jsem byla mladá, poslouchala jsem, když mi někdo řekl, co mám dělat a kam mám jít. Dneska už bych reagovala jinak a vím, že modeling pro mě určitě není," svěřila.

Tenkrát se nechala dotlačit i k hubnutí, i když rozhodně při těle nebyla. "Je to tak, že jsou určité parametry jak na výšku tak na váhu. Pro mladého člověka, kterému chybí sebebědomí a nemá představu, co je a není v pořádku, to není ideální. Hodně záleží i na rodičích, ale domnívám se, že děti teď dospívají dříve a jsou zralejší, než jsme byli my. Pochybnosti mojí generace nemají," míní Vlastina. ■