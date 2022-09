Víc látky, míň Zorky: Co nová moderátorka Love Islandu skrývala pod obřími šaty?

Zora Hejdová Super.cz

Když jsme na světovém finále modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look uviděli moderátorku Zoru Hejdovou (32), sice nás zajímaly přípravy na její odlet na Kanárské ostrovy, kde bude uvádět reality show Love Island, nicméně zajímalo nás i to, zda pod obřími šaty něco neskrývá. Okamžitě jsme si totiž vzpomněli na Petru Nesvačilovou (36), která takhle schovávala těhotenské bříško .

"Mám dobrou kamarádku stylistku, takže mě přípravy netrápily. Jen se obléknu a je to super. A opravdu nic nezakrývám," odpověděla nám na dotaz, zda netají další těhotenství. "Přiznávám, že je to velice pohodlná záležitost, takové objemné šaty," řekla Super.cz Zorka.

Stylistka jí ostatně bude trochu pomáhat i s balením na ostrov Gran Canaria. "Má na starosti stylingy na moderování. Já zabalím syna, psa a svoje osobní věci, manžel se zabalí sám. Počítám se třemi až čtyřmi kufry, tak doufám, že se vejdeme. Přece jen jsou dva měsíce dlouhá doba a nikdy jsem na tak dlouho nebalila," krčila rameny.

Příklad na tak dlouhý pobyt si bere i ze své předchůdkyně Nikol Moravcové. "Mám to promyšlené podobně jako ona. Budou se nám tam střídat babičky, naše maminky, i kamarádka chůva. Takže ten support tam bude. Strach z toho nemám, ani po té profesní stránce. Těším se na to. A co se věcí týče, tak se Míra bude několikrát vracet do Prahy, takže cokoli může přivézt," dodala. ■