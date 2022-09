Po vítězství v SuperStar se neztratil: Adam Pavlovčin moderoval v angličtině světovou soutěž a chystá desku

Adam Pavlovčin Super.cz

Opět dokázal, že je všestranně talentovaný. Na světovém finále modelingové soutěže Schwarzkopf Elite Model Look vítěz SuperStar Adam Pavlovčin nejen zazpíval, ale celé ho také moderoval. A to v angličtině, kterou plynně hovoří díky studiím v Londýně.

Sám také s modelingem koketoval, takže se cítil jako ryba ve vodě. A jako milovník extravagance vynesl i netradiční oblek Valentino, který mu dorazil přímo z letiště. "Já nikdy velkou modelingovou kariéru neudělal, jen jsem si tím trochu prošel, nadýchnul se té atmosféry a možná mi to pomohlo zorientovat se, jak se pohybovat ve světě šoubyznysu. Důležité je neztratit sám sebe," míní Adam, který v našem videu přidal i další rady a zkušenosti.

Moderátor se z něj ale nestane. Usilovně pokračuje v našlápnuté hudební kariéře. "Momentálně jsem na tři měsíce přestěhovaný do Bratislavy, kde dokončuji svoje sólové album, které by mělo vyjít ještě do konce roku. A také jsem účastníkem slovenské verze pořadu Tvoje tvář má známý hlas," prozradil. ■