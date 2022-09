Luxusní dovolenou nečekejte: Syn Karla Vágnera vyrazil s rodinou do zahraničí v dodávce

Josef Vágner Super.cz

Zpěvák Josef Vágner (32) sice poslední týdny tráví na jevišti, a to zkoušením nového muzikálu z hitů skupiny Olympic Okno mé lásky, ve svém kalendáři si ale vyšetřil čas na dovolenou s rodinou. U syna Karla Vágnera ale pobyt v zahraničí v luxusním resortu nečekejte.

S manželkou Marlene a dcerami Amélií a Jasmínkou vyrazil na dobrodružnou cestu. „Intenzivně zkoušíme, odbyl jsem si to na první půlce představení, takže si teď dopřeji dovolenou. Jedeme do Norska. Já, žena a dvě děti a jedeme v dodávce. Budeme v ní jíst, spát a vařit,“ svěřil se Super.cz Josef Vágner, který si dodávku předělal na obytné auto svépomocí.

„Jedeme na dvanáct dní a pak se zase vracím do pracovního procesu. Hrozně moc se na to těším, plním si tím jeden z životních snů,“ prozradil zpěvák, který se v nové muzikálové roli objeví coby záporák. „Dostal jsem roli, která je absolutní protipól. Hraji totiž záporáka, když tam je někdo zlý a ošklivý, tak to budu já,“ řekl nám zpěvák.