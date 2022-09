Hvězda Policie Modrava Tomsa mezi obnaženými ženami: Tyhle scény točil v reálném nočním podniku

Filip Tomsa Foto: Super.cz/TV Nova

Trochu jiné natáčení. To si tvůrci seriálu Policie Modrava vyzkoušeli při filmování prvního dílu závěrečné série. Na obrazovky míří čtvrtá řada populárního seriálu a televizní diváci ani tentokrát nepřijdou o postavu poručíka Sedláčka, kterého ztvárňuje Filip Tomsa. První díl nové řady točil rovnou v nočním podniku.

Spoře oděné tanečnice, které měl během natáčení vyšetřování za zády, nebyly žádné dublérky, ale reálné zaměstnankyně místního podniku. „Natáčelo v opravdovém ‚nevěstinci’ Bolero v Železné Rudě, který se v seriálu jmenuje Venezia,“ svěřili tvůrci seriálu k záběrům z prvního dílu. „U tyče tancují dvě ‚profesionálky’, jedna je české a druhá ruské národnosti. Ostatní zaměstnankyně a osazenstvo klubu tvořil komparz,“ dodali k záběrům, které točil Filip Tomsa.

V seriálu je herec od samého začátku a za posledních třináct let se jeho život pořádné změnil. „Byl jsem především o mnoho let mladší, naivnější a sám. Dnes jsem ženatý, mám dvě skvělé dcery, a tím pádem jsem i šťastnější,“ svěřil se herec, který se v seriálu objevuje v roli hodného policisty. „Je to hodný, slušný a přímý profesionál, kterému se z mého pohledu lidsky nedá nic vytknout. Ale vývoj u něj nečekejte. Úloha mé postavy v seriálu byla čistě praktická. Pomáhal jsem posouvat děj a byl jedním z průvodců v jednotlivých epizodách,“ dodal herec. ■