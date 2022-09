Tahle zprávařka propadla světu kriminality: Chlapům to přišlo úchylné, ale už si zvykli, říká

Lucie Bechynková Super.cz

„Myslím, že to máme my ženský zakořeněný v sobě, že se rády bojíme. A v podstatě jsem tu svoji zálibu jen převedla do pracovní stránky. Celkově nás čtou a poslouchají převážně ženy, a to z 80 %,“ svěřila se Lucie Super.cz.

A jak na její vášeň pro mordy a kriminální případy reagují chlapi kolem ní? „Přijde jim to trochu úchylný, ale už si na to zvykli,“ směje se brunetka, která právě vydala již druhou knížku o opravdových zločinech. Tu pokřtilo oblíbené trio 3v1, tedy Veronika Arichteva (36), Martina Pártlová (43) a Nikol Leitgeb (35). ■