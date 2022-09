To je proměna! Z Petry Hřebíčkové se stala zrzka s mikádem. Jak se vám líbí?

Petra Hřebíčková Super.cz

Všichni známe krásnou blonďatou Petru Hřebíčkovou (42), ovšem v nejnovějším seriálu ČT1, Pozadí událostí, se předvede jako kudrnatá zrzka s mikádem. Proměna to byla velká, i sama herečka přiznává, že to byl nezvyk.

"Cítila jsem se hodně jinak. Myslím si, že mě to nakoplo trošku jiným směrem," pochvalovala si.

Ke změně ji přemluvil režisér Jan Hřebejk a ona to s radostí přijala. "Já mám změny ráda," prozradila Super.cz, ale zároveň podotkla, že v běžném životě dává původní barvě přednost. Chvíli po natáčení, které probíhalo před rokem, se tedy s radostí vrátila ke svému odstínu.

Ve filmech sice hraje sebevědomé, úspěšné a krásné ženy, ona sama je ovšem skromná, možná až příliš. Petra se přiznala, že na obrazovce ráda sleduje své kolegy, ale sama k sobě je velmi kritická.

"Užívám si kolegy, ale na sebe potřebuji trochu více času. Já jsem strašně sebekritická, takže já se opravdu moc nemusím vidět," překvapila nás Petra.

Práskla nám, že sebe na filmovém plátně si užívá až s odstupem ne týdnů, ale spíš let. "Tam nedokážu mít odstup. Natáčení mě bavilo, dívat se na sebe už je trošku horší, ale stačí pár let a už to uvidím s odstupem a užiju si sebe víc," dodává s úsměvem herečka. ■