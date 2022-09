Před prázdninami Agáta tvrdila, že nehodlá nikde moderovat: To bylo asi úplně mimo, říká dnes

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup Super.cz

„To nevím, proč jsem to řekla. To bylo asi úplně mimo. Já jsem nechtěla žádný pořad, nechtěla jsem moderovat, protože to neumím,“ vysvětlila Super.cz Agáta své dřívější tvrzení.

Jak nám ale modelka a influencerka prozradila, koncept nového pořadu jí připomíná spíš to, co ráda a pravidelně na internetu dělá. „Tohle není moderování, tohle je vlastně taková reality show a vlastně náš život, který je takhle před kamerami. Takže jakoby živé vysílání na mém profilu.“

Hanychová a Soukup jsou bezesporu jedním z nejsledovanějších párů, a i když má Agáta pozornost ráda, převeliký zájem médií a lidí ji začíná vyčerpávat. „Já, která toho vydržím hodně, tak je pravda, že mě to už začíná štvát, protože mám syna po operaci, a furt, každý den je nějaký článek o mně. Tak je pravda, že už je toho na mě moc,“ dodala. ■