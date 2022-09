Ženě přezdívané „plastic doll“ posílají fanoušci statisíce, aby chodila na zákroky: Prsa chce mít větší než mozek

Juliette Stray Profimedia.cz

Juliette se narodila jako muž, ale odmalička věděla, že je ženou. Rodičům se přiznala až v 16 letech a s proměnou začala v roce 2002, když šla na vysokou. V té době také objevila kouzlo modifikace těla a BDSM praktik. A také našla zálibu v plastické chirurgii.

Za plastiky utratila v přepočtu už 2 miliony korun. „Nechala jsem si toho udělat hodně. Uvědomuji si, že trpím tělesnou dysmorfickou poruchou,“ přiznala veřejně rodačka z Atlanty.

„Prsa mi už zvětšovali pětkrát, ale plánuji další zvětšení. Pak budou tak velká, že budu mít mozek o 10 % menší,“ popsala svůj nevšední cíl.

Kromě toho si Juliette nechává pravidelně zvětšovat rty, dost holduje botoxu a tělo si nechává upravovat pomocí liposukce. Také má za sebou plastiku nosu.

Blondýnka také přiznává, že většinu plastik jí uhradili cizí lidé, fanoušci, kteří její umělý vzhled milují. Za své zákroky z vlastní kapsy vydala zhruba polovinu celkové částky.

„Ostatní mi uhradili „sugar daddies“ nebo jiní fetišisté. Muži stojí zástupy, aby mi zaplatili výplně rtů. Chtějí, abych je měla tak obrovské, že mě všichni budou vnímat jako sex doll,“ šokuje.

Juliette si uvědomuje, že za posedlost plastikami může její psychická porucha. „Když mám záchvat úzkosti, musím na sobě okamžitě něco změnit. Už jsem se to naučila vybalancovat, ale není to nic, co bych chtěla mít pod kontrolou nebo s čím bych se chtěla léčit,“ přiznává.

Díky dysformické poruše je prý tím, kým je. Nepřekvapivě má také mnoho haterů, ale z hanlivých komentářů si nic nedělá. Naopak ji trochu rajcuje být ponižována, a tak čím víc Juliette lidé nadávají, tím prý lépe pro ni.

S plastikami také rozhodně nekončí. Po dalším zvětšení poprsí, které je nyní prioritou, si nechá chirurgicky předělat chrup, zvětšit zadek a plánuje i další operaci nosu. ■