„Za*raná Marie Terezie“ i růžové brýle: Jak probíhal první školní den u dětí českých celebrit?

Jitka Boho s dcerou Rosálkou. I z ní už je školačka. Herminapress

Školou povinné děti dnes vyrazily vstříc novým zážitkům, zkušenostem a vědomostem. Některé natěšeně, jiné, řekněme, s rozporuplnými dojmy. Jak to zvládli potomci českých celebrit?

Jitka Boho (30) vedla dceru Rosálku do školy poprvé, takže to obě velmi prožívaly. „Co na to říct, jsem dojatá,“ svěřila se modelka. A dcerce popřála úspěchy nejen ve školní lavici, ale i v životě.

Dva školáky má ode dneška doma i Laďka Něrgešová (46), staršího syna Adama a nově i dceru Medu.

„Meda se těší na všechno, má zatím školu vymalovanou úplně v růžových barvách. A i když jsme se ji snažili se synem připravit na to, že to třeba nebude tak růžové, tak je hezké, že si ty představy nenechá vzít. Myslím, že časem se jí to vybarví přesně tak, jak bude potřebovat. Třeba ta růžová trochu ztmavne,“ řekla moderátorka Showtimu na CNN Prima News.

Syna Vojtu dnes poprvé do školy vyprovázeli i Lukáš (42) a Veronika Hejlíkovi, a jak herec svěřil, nervozita panovala hlavně na straně rodičů. Klouček prý ani nepozdravil na rozloučenou a začlenil se mezi spolužáky.

O zážitky se školákem, synem Benem, se podělila i herečka Marika Šoposká (32). Když se chlapec rozčiloval, že škola je „vopruz“, odvětila, že je povinná, takže má smůlu. „A z pokojíčku se ozvalo: Za*raná Marie Terezie. Tak evidentně se tam ale něco naučil. Jak sprostá slova, tak něco málo z historie,“ sdílela se smíchem hvězda Ordinace v růžové zahradě a popřála hodně štěstí všem školákům.

Zpěvačka Marta Jandová (48) naopak povzbudila rodiče, prarodiče, tety, strejdy a kamarády, kterým vzkázala: „Držte se. Hlavu vzhůru. Už jen 10 měsíců a budou zase prázdniny.“ ■