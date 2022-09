Madonna beze studu o pikantních tématech: Prozradila, co si dává nejraději ke svačině, a sledující zčervenali

Madonna Profimedia.cz

Mimo jiné se svěřila, že je v sexu hodně aktivní a miluje ho natolik, že je jím momentálně úplně posedlá. Dále prozradila, že se do postele ráda ozdobí vibrátorem z 24 karátového zlata, a to už je šperk hodný celebrity jejího formátu.

Zpěvačka nazvala video Finally Enough Talk: 50 Questions With Madonna. V rámci oslavy vydání kolekce remixů Finally Enough Love: 50 Number Ones odpověděla fanouškům na 50 otázek.

A když se jí zeptali, co si dává nejraději ke svačině, provokativně odpověděla: „Nemůžu si vzpomenout na jeho jméno,“ a hned pohotově dodala: „Ale ne. Velké p*ro. Nepotřebuju toho moc.“

A ke štěstí zjevně nepotřebuje ani závazky, neboť později ve videu přiznala, že lituje obou svých manželství. Se Seanem Pennem byla v letech 1985 - 1989 a s Guyem Ritchiem v letech 2000 - 2008.

Aktuálně prý popová královna randí s modelem Andrewem Darnellem, který je o 41 let mladší než ona. ■