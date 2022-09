Lizzo předvedla svůj přírodou obdařený hrudník a jako modelka naprosto zabodovala!

Lizzo na udílení MTV Video Music Awards Profimedia.cz

Jen pár dnů poté, co se blýskla v nepřehlédnutelné modré róbě od Jeana Paula Gaultiera na udílení cen MTV Video Music Awards, na sebe zpěvačka Lizzo (34) opět strhla pozornost. A tentokrát dokonce v roli, kterou byste u ní možná nečekali – jako modelka!

Pokud náhodou patříte mezi téměř třináct milionů fanoušků, kteří sledují její instagramový profil, už jste jistě zaregistrovali její středeční příspěvek, v němž zpěvačka předvedla nejen křivky v celé kráse, ale hlavně novou řadu spodního prádla vlastní značky Yitty.

Podprsenky s kalhotkami navíc promovala ve třech barevných variacích a rovněž kšiltovka nesla název její značky, která je odvozena od zpěvaččiny přezdívky z dětství. A fanoušci byli u vytržení.

Lizzo si ze zmiňovaných MTV Awards odnesla cenu v kategorii Video For Good, a to za hit About Damn Time, svou děkovnou řečí ovšem moc ovací nesklidila hlavně mezi veřejností, když utrousila, že „nás americké zákony utlačují“.

Její postěžování okamžitě vyvolalo na Twitteru mezi uživateli vlnu kritiky hlavně proto, že podle většiny zrovna Lizzo se svými miliony na kontě rozhodně mezi utlačované jedince nepatří. ■