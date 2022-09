U moře byla po třech letech: Sandra Pogodová se na lodi předvedla v plavkách, před diváky si tak ale netroufne

Sandra Pogodová Super.cz

„Léto bylo perfektní, byla jsem po osmi letech znovu na lodi v Chorvatsku, byl to úžasný zážitek, konečně jsem pochopila, jaký je rozdíl mezi dovolenou u moře a na moři. Je to opravdu rozdíl,“ svěřila se herečka, která se na dovolené také pochlubila fantastickou figurou v plavkách.

Přestože je ve skvělé formě, na vystavování těla na jevišti už se necítí a odvážné scény prý přenechává mladším kolegyním.

„Když nemusím po jevišti lítat v prádle, tak je to dobrý. Už se v tom necítím komfortně, abych tak běhala po jevišti, to už přenechám mladším holkám,“ řekla Sandra na kostýmové zkoušce k muzikálu Okno mé lásky, kde si zahraje seriózní roli. „Hraji maminku hlavní ženské hrdinky. Je to žena právníka, dáma z vyšší společnosti, nicméně i ona dostane za vyučenou,“ prozradila Sandra Pogodová. ■