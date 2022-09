Záporák a klaďas ze ZOO jako moderátoři soutěže krásy: David Gránský už je zase odbarvený a hubne po porodu

David Gránský Super.cz

"Je to pro mě srdcovka, i to propojení s nadačním fondem Krtek, kdy jsou to příběhy vždy velmi silné," míní David. Letošní výtěžek přes 80 tisíc korun byl ostatně věnován osmileté Kristině Anně, které byl loni diagnostikován nádor mozkového kmene. Vítězkou se letos stala nejmladší z finalistek, třináctiletá Nikola Fojtíková, která okouzlila hlavně volnou disciplínou, uměleckým tancem.

V minulosti jsme si z Davida dělávali legraci, že si mezi finalistkami hledá nové děvče. Letos už jsme neprovokovali, protože stabilní vztah s partnerkou, nyní už manželkou Nikolou, byl zpečetěn i narozením jejich prvního potomka, syna Matea.

Na přetřes ovšem přišlo hubnutí po porodu, a to nikoli Nikolino, ale jeho. David už je zase téměř v kondici, opět odbarvený na roli v ZOO. "Je pravda, že během manželčina těhotenství jsem trochu přibral, protože doma bylo daleko víc surovin, pořád se něco vyvářelo a nakupovaly se zmrzliny, tak jsem ji v tom nechtěl úplně nechat," smál se.

"Po narození miminka se už vyváří daleko míň, je na všechno i míň času. Teprve po dvou měsících jsme byli na velkém nákupu. Navíc v tom průběhu sžívání se s miminkem člověk moc nespí, tak se shazuje samo. A taky už mi začala práce, které je naštěstí dost," upřesnil David, jehož kromě ZOO vídáme i v show Česko Slovensko má talent. ■