Režisér Jan Hřebejk vyzývá Bořka Slezáčka. Životní roli má herec teprve před sebou

Pana Hřebejka jsme se zeptali, zda existuje ještě někdo, koho by chtěl vidět ve svém filmu, a on měl jasnou odpověď. "No určitě, určitě! Ale vždycky se to odvozuje od scénáře. Pochopitelně jsem třeba ještě nedělal s Karlem Rodenem, kterého obdivuji od DAMU," prozradil Super.cz Hřebejk a rozpovídal se o začátcích tohoto výjimečného herce.

"Když jsem chodil na gympl, tak to byl první ročník, který jsem pečlivě sledoval, chodil jsem na každou inscenaci. Karel byl velkou hvězdou už od DAMU. Mimo jiné v tom ročníku byla Eva Holubová, Ivana Chýlková, Vilma Cibulková, Jitka Asterová, Veronika Žilková - to byl opravdu silnej ročník," říká obdivně režisér.

Jan Hřebejk se rozpovídal i tom, že existuje řada herců, které jejich velká filmová role teprve čeká. Tou osobou myslel Bořka Slezáčka. "Dělali jsme menší věci spolu, ale napsal skvělej scénář, který já bych rád točil a to, co by mohl ještě dokázat, je před náma," pronesl sebevědomě. ■