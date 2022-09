Úchvatná Natálie Kotková je ve formě! Na týdnu módy ukázala ploché bříško v kalhotách, které byly proklatě nízko

Natálie Kotková Super.cz

"Včera jsem řešila styling se stylistkou a mým šatníkem," směje se blonďatá kráska. Skate park na Štvanici, kde se konalo zahájení Týdne módy, zná Natálka velmi dobře, ovšem z tak trochu jiné perspektivy. "Chodím sem jezdit na skatu, takže pro mě je zajímavý být tady na podpatcích, vymóděná a nalíčená, a ne v teplákách. Je to fajn kontrast," řekla Super.cz.



Nás zajímalo, zda ji uvidíme na přehlídkovém mole, nebo jestli už kariéru modelky pověsila na hřebík. "Netuším. To asi na mě nezáleží. Minulý rok se to nějak i řešilo, ale opravdu netuším. Nejsem tomu uzavřená," prozradila kráska, která si módní událost z pozice diváka velice užívá.

"Je to fajn vidět to z této strany, sednou si a pokecat s kamarády," pochvaluje si Natálie. "Tady je celé zlaté módní jádro, takže je to fajn. Možná je to i lepší takhle zvenku," směje se modelka, která se v roce 2016 stala Českou miss World. ■