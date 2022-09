Julianne Moore (61) leží Benátky u jejích dokonalých nohou: Odhalila je ve zcela průsvitné róbě!

Julianne Moore oslnila v Benátkách. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Jednašedesátiletá držitelka Oscara za snímek Pořád jsem to já z roku 2014 je letošní prezidentkou poroty a také se na to náležitě připravila. Na červeném koberci i díky stříbrným aplikacím na šatech i peleríně zářila do dálky a blesky fotoaparátů se po celou dobu nezastavily.

Neméně úchvatná byla ovšem i její herecká kolegyně Jodie Turner-Smith, která je zároveň součástí hereckého obsazení ve zmiňovaném mysteriózním snímku od Noaha Baumbacha, jenž se postaral nejen o režijní zpracování, ale i o scénář podle knižní předlohy Dona DeLillo.

Zvolené šaty obou dam si byly i podobné, jen ty, které vynesla Jodie, měly o poznání hlubší výstřih a lososový volán na spodním lemu sukně. Pětatřicetiletá herečka, jejímž manželem je herec Joshua Jackson (44), je navíc ozvláštnila o nepřehlédnutelné saténové rukavice zelené barvy. ■