Negroni Week: Jak nejlépe oslavit současný nejoblíbenější koktejl na světě

Podle žebříčku prestižního časopisu Drinks International je Negroni aktuálně nejoblíbenějším koktejlem světa Foto: shutterstock.com

Již po desáté se letos můžete připojit k celosvětovým oslavám ikonického italského koktejlu Negroni, který je podle žebříčku prestižního časopisu Drinks International aktuálně nejoblíbenějším koktejlem světa. Do hořké chutě Campari s jemnou sladkostí vermutu Cinzano Rosso se jednoduše zamilujete.

Negroni není jen ikonickým italským koktejlem. Je to životní styl i kulturní element, kterému za poslední století propadla nejedna osobnost. Jeho chuti neodolal ani agent s povolením zabíjet. Ač je James Bond spojován hlavně s vodkou a ginem, bystrému oku možná neuniklo, že si ve známé povídce Risico poručil právě legendární Negroni.

Poděkovat můžeme jen hříčce osudu



Historie Negroni sahá podle předního odborníka na tento koktejl barmana Lucy Picchiho, do italské Florencie. Tím, kdo za jeho vznikem stojí, však není barman, nýbrž proslulý aristokrat s pohnutým životem jménem Camillo Negroni. Ten si údajně v roce 1919 ve florentské kavárně Caffé Casoni objednal tehdy populární koktejl Americano. Hrabě Negroni však koktejl nechtěl umíchat s obvyklou sodou, nýbrž s ginem, aby tím nápoj získal na síle. Barman Frosco Scarselli jeho přání vyhověl, a navíc do připravovaného koktejlu přidal vlastní kreativitu. Místo klasického citronu, který běžně zdobil nápoje Americano, použil pomeranč.

Samozřejmě se můžeme dnes jen dohadovat, zda hraběte Negroniho k rozhodnutí vedl anglický původ jeho matky či bohaté newyorské zkušenosti, kdy si ve Spojených státech zřejmě zvykl na vyšší míru alkoholu. Ať tomu bylo jakkoliv, koktejl Negroni byl na světě. Netrvalo to ani dva roky a koktejl se rozšířil i za hranice Itálie.

Jak si správně namíchat ikonický koktejl?

V originální receptuře jsou gin (Bulldog), Campari i vermut Cinzano Rosso zastoupeny rovným dílem. Všechny tři ingredience postupně dávkujte do míchací sklenice naplněné ledem. Jemně promíchejte a přelijte přes barové sítko na kostky či blok ledu do sklenice typu old-fashioned. Na ozdobu použijte střik pomerančové kůry, kterou následně vložíte do nápoje. Negroni podávejte nejlépe jako aperitiv. Jeho hořkosladká chuť totiž skvěle nabudí chuť k jídlu.

Pokud nemáte dostatek času na přípravu tradičního receptu, je pro vás ideální volbou Negroni v „ready to enjoy“ podobě. Campari Negroni, v němž jsou všechny tři ingredience ve stejném poměru, se skládá z jednoho dílu Campari, jednoho dílu červeného vermutu a jednoho dílu ginu. Podávání je tak díky této variantě velmi rychlé a jednoduché. Stačí jen naplnit sklenici ledem, nalít Campari Negroni a ozdobit koktejl plátkem pomeranče.

Blíží se jubilejní Negroni Week

V týdnu od 12. září budou bary a restaurace po celém světě míchat populární drink Negroni a jeho variace. V rámci jubilejního 10. ročníku Negroni Week ho tak můžete ochutnat v dobrých barech a restauracích po celém Česku. S tímto jedinečným podnětem k oslavám přišel časopis Imbibe Week, který inicioval nejen oslavu jednoho z nejlepších koktejlů na světě, ale také naplnění myšlenky pomoci touto akcí získat prostředky na charitativní účely.

Letošním charitativním partnerem je celosvětové hnutí Slow Food, jehož filozofie stojí na aktuálních tématech, jako jsou udržitelnost, vzdělávání, rovnost a rozmanitost, přičemž pohostinnost, jídlo a pití se prolínají celým programem. Slow Food s globální působností má příhodně kořeny v Itálii, rodišti Negroni. Slow Food reprezentuje étos Týdne Negroni, jehož cílem je kultivovat komunitu, podporovat rovnost a spravedlnost a usilovat o lepší svět pro všechny prostřednictvím jídla a nápojů. ■