S Marthou Issovou se znají 20 let, ale poprvé s ní dělal. Jan Hřebejk představil novou minisérii

Jan Hřebejk Herminapress

"Já jsem to samozřejmě viděl a prožívám spíš to, že tuto minisérii poprvé vidí spolutvůrci a herci. Takže to sleduju s jistým napětím," prozradil Super.cz Hřebejk a dodal, že nervozity se jednoduše nejde zbavit.

Hřebejk je rád, že po dlouhých letech klapla jeho vůbec první spolupráce s Marthou Issovou, která si v Pozadí událostí zahraje po boku své maminky Lenky Termerové. "Já řadu těch herců znal. Prvně jsem dělal s Marthou Issovou, se kterou se znám asi 15 nebo 20 let," řekl režisér.

Hřebejk si rovněž pochvaluje, že natáčení probíhalo během období, kdy bylo vše uzavřeno, a celý tým se tak plně soustředil pouze na seriál. "Bylo to intenzivní tím, že minisérie byla točena při covidu. Byli jsme skutečně soustředěni na tu práci," míní jeden z nejznámějších českých režisérů.

Pozadí událostí řeší životní příběhy dvou sourozenců, genderové otázky a také zločin na univerzitě, kde oba vyučují. Minisérie je čtyřdílná a každý díl zobrazí události jiným pohledem. ■