Tereza Maxová (51) ukázala břicho v odvážném modelu. Tahle krásná následovnice jí roste ve vlastní rodině

Tereza Maxová s neteří Super.cz

"Modeling by asi ráda i moje dcera Mína, ale je jí teprve třináct a musí hlavně studovat, stejně jako syn Tobiáš. Pro moji kamarádku, návrhářku Kláru Nademlýnskou, jsme ale fotili celá rodina. I Sofinka by měla studovat, ale přišly jsme to obhlídnout. Je to velká příležitost pro nové tváře, protože jsou tady zástupci mezinárodních agentur," upřesnila Tereza.

Ta vyrazila do Španělského sálu v pro ni velice odvážné outfitu s vysokým rozparkem a odhalujícím v průstřihu břicho. V jednapadesáti má Tereza figuru skvostnou. Ale rozhodně ne zadarmo. "Po létě se cítím dobře, denně jsem kilometr plavala. Miluju tanec, cvičím pilates, začala jsem hrát volejbal, s rodinou hrajeme basket," vypočítala svoje sportovní aktivity.

"Míň jím, na to už jsem zvyklá. Nemyslím, že je to hladovění, ale člověk musí dát organismu čas, aby vytrávil. Jsem zastáncem zdravějšího způsobu života, i když se najdou výjimky jako výlet na Moravu, kde jsem si neodpustila dobré víno a kachničku se zelím," dodala.

V mezinárodním modelingu už se Tereza objevuje spíše sporadicky, jak prozradila v našem videu. Věnuje čas zejména rodině a svojí nadaci. "12. září chystáme charitativní akci Teribear hýbe Prahou, tak všechny zvu na Letnou, kde začínáme," uzavřela. ■